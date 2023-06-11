شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام كولر مع الأهلى قبل مواجهة الوداد المغربى الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الأهلى لمواجهة الوداد المغربى فى العاشرة مساء اليوم الأحد - بتوقيت القاهرة- بمركب محمد الخامس بالدار البيضاء فى إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وطالب السويسرى مارسيل كولر، المدير الفني للنادى الاهلى، لاعبيه بالقتال للتتويج بالبطولة الأفريقية التى تعد اللقب الرابع للمدرب السويسرى فى مسيرته مع المارد الأحمر، بعد تتويجه ببطولتين للسوبر ولقب لكأس مصر، وشدد كولر على لاعبيه بضرورة استغلال أنصاف الفرص لتسجيل هدف مبكر يربك حسابات بطل المغرب ويقتل معنويات لاعبيه ويزيد فرص المارد الأحمر فى التتويج باللقب.

وخاض الأهلى تحت قيادة السويسرى مارسيل كولر 45 مباراة، حقق الفوز فى 34 لقاءً، وتعادل فى 7 مواجهات، وتلقى أربع هزائم، وسجل لاعبوه 84 هدفاً وتلقت شباكهم 27، وخرج بشباك نظيفة فى 29 مباراة، وتوج مع المارد الأحمر ببطولتى السوبر مرتين، وكأس مصر مرة.

وحصد ممثل كرة القدم المغربية بطاقة التأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا على حساب صن داونز الجنوب أفريقي بفضل أفضلية الأهداف المسجلة خارج ملعبه بعد تعادله معه بنتيجة 2-2 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب

نجح المارد الأحمر فى تخطي الترجي التونسي في دور نصف النهائي حيث فاز في لقاء الذهاب في رادس بنتيجة كبيرة بثلاثية دون رد، وانتصر في الإياب على ملعب القاهرة الدولي بهدف نظيف سجله حسين الشحات.



