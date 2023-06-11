شكرا لقرائتكم خبر عن كشف حساب الأهلي أمام الأندية المغربية قبل مواجهة الوداد.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات العاشرة مساء اليوم، الأحد، لمتابعة اللقاء المصيري الذى يجمع الاهلى مع الوداد المغربى بمركب محمد الخامس بالدار البيضاء، فى "إياب" نهائى دوري أبطال أفريقيا.

واجه الأهلى أندية المغرب فى 32 مباراة، فاز في 15 لقاءً وخسر 7 وتعادل 10 مرات، وواجه الأهلى 7 أندية مغربية هى: الرجاء، الوداد، الدفاع الحسني الجديدي، الجيش المغربي، المغرب التطواني والأولمبيك البيضاوي "جمعية الحليب"، نهضة بركان.

أول مواجهة للأهلي ضد أندية المغرب فاز 3-1 على اولمبيك البيضاوى، بينما كانت آخر مواجهة للأهلى ضد أندية المغرب فاز بهدفين مقابل هدف على الوداد.

وأسند مسئولو الاتحاد الأفريقي لكرة القدم مباراة إياب نهائي بطولة أفريقيا بين الأهلي والوداد المغربي إلى الإثيوبي باملاك تيسيما حكماً للساحة، ويعاونه كل من الكاميروني إلفيس جوي نيجيجوي، والكيني جليبريت شيرويت مساعدين، والجابوني بير أتشو حكم رابع، بجانب بيتر واويرو كاماكو حكا لتقنية الفيديو، ويساعده كل من الموريتاني دحان بيده والزامبية ديانا شيكوتيشا.

الأهلي هو النادي الأكثر تتويجا بلقب دوري أبطال أفريقيا برصيد 10 مرات، متفوقا على مازيمبي الكونغولي ومواطنه وغريمه الزمالك بفارق 5 ألقاب. وتوج الأهلي بنسختي 2019-2020 و2020-2021، ثم خسر النسخة الماضية على يد الوداد المغربي الذي جرده من اللقب بالفوز 2-0