شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأولمبى يقيد 3 لاعبين فى قائمة احتياطية قبل السفر للمغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي، بقيادة روجيريو ميكالي، اختيار ثلاثة لاعبين كقائمة احتياطية للمنتخب، قبل السفر للمغرب للمشاركة فى أمم أفريقيا، وذلك قبل ارسال القائمة النهائية.

واختار ميكالي 23 لاعباً فى قائمة المنتخب، رغم أن لائحة البطولة بعد تعديلها لتتيح للمنتخبات حرية اختيار قائمة حتى 26 لاعبا، وقرر ميكالي قيد اللاعبين الثلاثة الجدد دون انضمامهم للمعسكر أو السفر مع البعثة.

وسيكون اللاعبون الثلاثة على لائحة ميكالي والمنتخب الأولمبي، تحسبا للحاجة إلي أي منهم حال تعرض أحد اللاعبين في القائمة للإصابة أو أي ظروف أخرى تحول دون استكماله للبطولة.

ومن المقرر أن يختار ميكالي اللاعبون الثلاثة خلال 48 ساعة، دون انضمام هه العناصر لمعسكر المنتخب سواء قبل أو بعد السفر، إلا في حالة الاحتياج إلى أيا منهم.

وتضم القائمة 23 لاعبا هم: حمزة علاء، علي يحيى، محمد أحمد السيد، محمد أشرف، محمد مغربي، حسام عبد المجيد، حاتم سكر، محمد طارق، أحمد عيد، أحمد سيد عبد النبي، محمد سمير، إبراهيم عادل، محمود صابر ،عماد ميهوب، أحمد نبيل كوكا، مصطفى سعد، محمد شحاتة، محمود جهاد ،علي زعزع، أحمد فوزي، أحمد عاطف، عبد الرحمن عاطف، أسامة فيصل.