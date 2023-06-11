شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الاسكواش تتوجه إلى الهند للمشاركة فى كأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجهت البعثة المصرية للاسكواش إلى الهند، اليوم الأحد، استعداداً للمشاركة في بطولة العالم، وضم محمد القيعي، المدير الفني لمنتخب ناشئي الاسكواش، 4 لاعبين لقائمة الفراعنة وتشارك مصر بفريق مختلط مكون من اللاعبين و اللاعبات: فيروز أبو الخير - كنزي أيمن - كريم الحمامي - علي أبو العينين.

وأعلن الاتحاد الدولي للاسكواش أسماء المنتخبات المشاركة فى بطولة العالم للناشئين، المقرر إقامتها فى الهند خلال الفترة بين 13 إلى 17 يونيو الجارى، وتشارك 8 دول فى تلك النسخة، يمثلها 32 لاعباً، بحيث يكون كل منتخب ممثل بلاعبين من الشباب ولاعبتين من الشابات، تلعب أربع مباريات ضد بعضها البعض.

وجاءت الدول المشاركة في البطولة كالتالي: مصر، الهند، أستراليا، اليابان، كولومبيا، ماليزيا، جنوب أفريقيا، هونج كونج "الصين".

من ناحية أخرى، يرى علي فرج بطل العالم للاسكواش أن صدارة المصريين للتصنيف العالمي ليست مُهددة رغم دخول أكثر من لاعب أجنبي في المنافسة.

وقال علي فرج في تصريحات لـ ”الخليج 365”: لا توجد دولة يمكنها السيطرة على صدارة التصنيف العالمي طوال الوقت، ومن الطبيعي أن يكون هناك تناوب بين اللاعبين، وأسعى أنا ومصطفى عسل وباقي زملائي للوصول إلى الصدارة والمنافسة قائمة".