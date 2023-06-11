شكرا لقرائتكم خبر عن جماهير الأهلي تحتشد أمام فندق الفريق قبل التوجه لملعب نهائي أفريقيا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتشدت جماهير الأهلي الموجودة فى المغرب أمام فندق إقامة البعثة الحمراء قبل التحرك إلى استاد مركب محمد الخامس بمدينة كازابلانكا المغربية، لمؤازرة المارد الأحمر فى مباراته أمام الوداد المغربي المحدد لها العاشرة مساء اليوم الأحد فى إياب نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ونشرت الصفحة الرسمية للأهلي فيديو من تجمع الجماهير أمام فندق إقامة الفريق بالمغرب وهتافاتهم الرنانة قبل التوجه إلى الاستاد.

وتتحرك حافلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فى الثامنة مساء اليوم إلى ملعب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء، استعداداً لمواجهة الوداد المغربي التى تجمع الفريقين فى العاشرة مساء اليوم فى "إياب" نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويعقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلى، محاضرة أخيرة بفندق الإقامة قبل التحرك إلى ملعب المباراة. ويراجع كولر خلال المحاضرة خطة اللعب والمهام المطلوبة من كل لاعب لتنفيذها خلال اللقاء.

وعقد أمس الاجتماع الفني للمباراة، واتفق فيه أن يرتدي الأهلي زيًّا مكونًا من اللون الأحمر بالكامل، فيما يرتدي حارس المرمى زيًّا من اللون الأخضر كاملًا، أما فريق الوداد فيرتدي زيًّا مكونًا من اللون الأبيض بالكامل، ويرتدي حارس مرماه قميصًا بنفسجيًّا و«شورتًا» وشرابًا من اللون الأسود.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد القاهرة الدولي الأحد الماضي.