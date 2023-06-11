شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أهلاوية سجلوا فى نهائى دورى أبطال أفريقيا قبل مواجهة الوداد الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه النادى الأهلى فى العاشرة مساء اليوم، الأحد، فريق الوداد المغربى باستاد مركب محمد الخامس في المغرب، في إياب نهائي دورى أبطال أفريقيا لكرة القدم.

ونجح الأهلى فى تحقيق الفوز بهدفين مقابل هدف أمام الوداد فى مباراة الذهاب التى أقيمت الأحد الماضى باستاد القاهرة الدولى، أحرزهما بيرسى تاو وكهربا.

5 أهلاوى سجلوا في النهائي

ويمتلك الأهلى فى قائمته 5 لاعبين نجحوا فى التسجيل بمباريات نهائي دورى أبطال أفريقيا قبل مواجهة الليلة، ما يزيد من التفاؤل لدى الجماهير بتحقيق نتيجة إيجابية والعودة باللقب الأفريقى.

ويتقدم هؤلاء اللاعبين عمرو السولية، الذى استطاع التسجيل في نهائي أفريقيا 2018 أمام الترجى التونسى، كما سجل في نهائي 2019 أمام الزمالك، كما سجل فى نهائي 2021 أمام كايزر تشيفيز، وكذلك محمد مجدى أفشة الذى نجح فى التسجيل بنهائي 2019 أمام الزمالك، وكذلك 2020 أمام كايزر تشيفيز.

ثالث اللاعبين هو محمد شريف مهاجم الأهلى الذى سجل في نهائي 2020 أمام كايزر تشيفيز، وأخيرا ينضم الجنوب أفريقي بيرسى تاو ومحمود كهربا للقائمة بعد التسجيل في مباراة الذهاب أمام الوداد.

تاريخيًا، شهدت بطولة دوري أبطال أفريقيا على 17 نهائيا عربيا خالصا، بما فيها الصدام المرتقب بين الأهلي والوداد المغربي في النهائي العربي رقم 17 بالبطولة القارية.

خاضت الأندية المصرية 10 نهائيات عربية خالصة عبر تاريخ مشاركاتها بالبطولة الأفريقية، بخلاف نهائي القرن الذي جمع بين فريقين مصريين الأهلي والزمالك عام 2020 وحسمه المارد الأحمر.

وخلال مشاركة الأندية المصرية في النهائيات العربية بالبطولة الأفريقية، حقق الأهلي 5 ألقاب، وحصد الزمالك لقبًا وحيدًا، فيما خسر المصريان 4 نهائيات فقط، بخلاف نهائي القرن بين القطبين.