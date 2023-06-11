شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام تاريخية للأهلى فى نهائى أفريقيا قبل مواجهة الوداد المغربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قمة عربية خالصة تجمع الأهلي والوداد الرياضي المغربي اليوم، الأحد، فى إياب نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا 2022 – 2023. ويلاحق الأهلي لقبه الـ11 في دوري أبطال أفريقيا، بعد تتويجه سابقا بنسخ أعوام 1982, و1987, و2001, و2005, و2006, و2008, و2012, و2013, و2020, و2021، بينما يلاحق الوداد المغربى لقبه الأفريقى الرابع بعدما سبق له التتويج بالبطولة ثلاثة مرات سابقة فى أعوام 1992 ، 2017، 2022.

ويملك الأهلى أرقاماً تاريخية فى النهائى القاري، نستعرضها فى السطور التالية:

أكثر الأندية مشاركة فى النهائي بواقع 16 مرة

الوصول للنهائى الرابع على التوالي

الوصول لـ 20 فوزاً فى مباريات نصف النهائي

تسجيل 57 هدفا فى مباريات نصف النهائي

أول فريق يتأهل لـ4 نهائيات قارية على التوالى مرتين الأولى أعوام (2005-2006-2007-2008) والثانية أعوام (2020-2021-2022-2023)

كولر رابع مدير فني أجنبي يقود الأهلي لنهائي أفريقيا بعد مانويل جوزيه وكارتيرون وموسيماني