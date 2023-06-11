شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله شلبى: الأهلي يشارك فى البطولة العربية للسلة فى حالة واحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عبد الله شلبي، الأمين العام للاتحاد العربي لكرة السلة، أن الاتحاد المصري لكرة السلة قرر مشاركة الاتحاد السكندرى فى البطولة العربية للأندية المقبلة، المقرر إقامتها فى نادى قطر القطرى.

وأضاف عبد الله شلبى، فى مداخلة هاتفية لبرنامج كاونتر أتاك على إذاعة أون سبورت إف إم، أن الاتحاد العربي لكرة السلة يمنح كل دولة مقعدا واحدا فى البطولة العربية، بجانب مشاركة بطل النسخة الأخيرة والنادى المنظم وبطاقتي دعوة، كما أن الاتحاد المصري للسلة لم يمنع أى فريق من المشاركة فى البطولة العربية، ولكن قواعد الاتحاد تمنح كل فريق أحقية المشاركة فى بطولة قارية واحدة، من أجل إعطاء فرصة لمشاركة أكبر عدد من الأندية فى البطولات الخارجية.

وعن مشاركة الاهلى فى البطولة العربية، أوضح شلبى أن الأهلي أمامه فرصة أخرى للمشاركة فى البطولة العربية للأندية لكرة السلة، عن طريق بطاقة الدعوة، فالاتحاد العربي للسلة يعطى اللجنة المنظمة للبطولة العربية للأندية بطاقتين من أجل دعوة أندية للمشاركة فى البطولة بشرط مشاركة فريقين فقط من كل دولة، وفى حال رغبة الأهلي فى المشاركة فى البطولة العربية للسلة يجب أن يبدى رغبة فى المشاركة لتقوم اللجنة المنظمة بدعوة الفريق للبطولة.

وتطرق شلبى عن مشاركة المحترفين فى البطولة العربية قائلا، "سيتم السماح بمشاركة ثلاثة محترفين فى النسخة المقبلة من البطولة العربية للأندية، بواقع 2 أجانب ومحترف عربى لكل فريق".