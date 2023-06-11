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أسطورة ليفربول: ناديان عملاقان يتنافسان على ضم محمد صلاح

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الشارقة - اميمة ياسر - أكد روبي فاولر، أسطورة الإنجليزي، أن الدولي المصري محمد صلاح جناح الريدز، يمكن استهدافه من قبل إدارة ناديي الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأضاف روبي فاولر، فى مقال بجريدة "ديلي ميرور" البريطانية، "أعتقد أن محمد صلاح يمكن استهدافه هذا الصيف، ولن يصدمنى على الإطلاق إذا جاء كل من ريال مدريد وباريس سان جيرمان من أجله فى محاولة للحصول عليه".

وشدد روبي فاولر، "لا أعتقد أن جماهير ليفربول يجب أن تكون قلقة للغاية لأنه وقع عقداً طويلاً وقد أثبت النادي في السنوات القليلة الماضية أنه لن يضطر الى بيع أحد نجومه الا بشروطهم الخاصة".

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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