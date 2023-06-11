شكرا لقرائتكم خبر عن 12 مباراة جمعت الأهلى والوداد المغربى قبل لقاء الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الاهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر أصعب مبارياته هذا الموسم، حينما يحل ضيفاً على الوداد المغربى، فى "إياب" نهائى دوري أبطال أفريقيا على مركب محمد الخامس بالدار البيضاء لاسيما أن المارد الأحمر تنتظره 90 دقيقة أخرى فاصلة فى مشوار التتويج بالنجمة الحادية عشرة فى تاريخه، فى ظل رغبته فى تخطي بطل المغرب واستعادة اللقب الذى حصل عليه بطل المغرب النسخة الماضية.

واتسمت لقاءات الفريقين بالتكافؤ والندية طوال 12 مباراة، فاز الأهلي فى خمسة مباريات، وفاز الوداد فى ثلاث مواجهات، وحسم التعادل أربع لقاءات، وأحرز لاعبو الأهلي خمسة عشر هدفاً فى مرمى الوداد، بينما استقبلت شباكه اثنى عشر هدفًا.

بدأت مواجهات الفريقين عام 2011، والتقيا فى دوري المجموعات، وتعادلا بالقاهرة بنتيجة 3-3، أحرز للأهلي عماد متعب ووائل جمعة ودومينيك داسيلفا، وفي الدار البيضاء تعادل الفريقان بنتيجة 1-1 أحرز هدف الأهلي محمد ناجي جدو.

المواجهة الثانية كانت في دوري المجموعات عام 2016، تعادل الفريقان في الإسكندرية بدون أهداف، وفي الرباط فاز الأهلي بهدف للا شيء أحرزه رامي ربيعة.

المواجهة الثالثة كانت في دور المجموعات عام 2017، فاز الأهلي في الإسكندرية بهدفين للاشئ أحرزهما مؤمن زكريا وجونيور أجايي، وفاز الوداد في الدار البيضاء بنفس النتيجة.

المواجهة الرابعة كانت في نهائي البطولة في نفس العام 2017، تعادل الفريقان في الإسكندرية بهدف لكل فريق، أحرز للأهلي مؤمن زكريا، وفي لقاء العودة بالدار البيضاء فاز الوداد بهدف للا شيء، وأحرز كأس البطولة.

المواجهة الخامسة كانت في الدور نصف النهائي موسم 2019-2020، فاز الأهلي في لقاء الذهاب بالدار البيضاء بهدفين للا شيء أحرزهما محمد مجدي أفشة وعلي معلول، وفي لقاء العودة بالقاهرة فاز الأهلي 3-1 أحرز للأهلي مروان محسن وحسين الشحات وياسر إبراهيم، وصعد الأهلي للنهائي وأحرز كأس البطولة.

المواجهة السادسة كانت في نهائي البطولة الموسم الماضي 2021-2022، وأقيمت من مباراة واحدة بالدار البيضاء وفاز الوداد بنتيجة هدفين للا شيء وأحرز كأس البطولة.

المواجهة السابعة كانت فى ذهاب نهائى دوري ابطال افريقيا النسخة الحالية وحقق الاهلى الفوز بهدفين مقابل هدف وسجل بيرسى تاو هدف الأهلى الأول فى الدقيقة 45+4، ثم أضاف كهربا الهدف الثانى فى الدقيقة 59، فى حين سجل البديل سيف الدين بوهرة هدف الوداد الوحيد فى الدقيقة 86.