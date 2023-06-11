شكرا لقرائتكم خبر عن عصام الحضري يطير لمعسكر منتخب سوريا استعدادا لمواجهة فيتنام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجه عصام الحضري، حارس ومدرب حراس مرمى منتخب مصر السابق، ومدرب حرس منتخب سوريا حاليا، للانضمام لمعسكر المنتخب السوري فى التوقف الدولي.

وكتب الحضري عبر حسابه، "فى طريقي إلى معسكر منتخب سوريا الأول لكرة القدم استعدادا لمواجهة منتخب ڤيتنام فى العاصمة الڤيتنامية هانوى، ضمن المباريات الدولية لأچندة الفيفا".

الحارس الدولي عصام الحضرى يعتبر أكثر حراس المرمى مشاركة مع منتخب مصر في المباريات برصيد 159 مباراة ، كما أنه الأكبر سنا في تاريخ كأس الأمم الأفريقية .

الحضرى حصد 38 لقبا خلال مسيرته منها الفوز بالدوري المصري الممتاز 8 مرات ، وكأس مصر 4 مرات ، والسوبر المحلي 4 مرات، ودوري أبطال إفريقيا 3 مرات ، والسوبر الإفريقي 3 مرات، وبرونزية كأس العالم للأندية باليابان ، مع لاأهلى ،وبعد الرحيل عن الاهلى ، توج مع سيون السويسري، ببطولة الكأس في عام 2009.

عصام الحضرى الذى يلقب بالسد العالى أصبح أكبر حارس يشارك يتم اختياره في في تاريخ كأس العالم ، و هي البطولة التي أقيمت بروسيا 2018.