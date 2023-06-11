شكرا لقرائتكم خبر عن باستور يصل القاهرة خلال يومين لمتابعة الأمور الخاصة بمنتخب مصر لكرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتولى الإسبانى باستور المهمة الرسمية لمنتخب اليد بشكل رسمى شهر يوليو القادم استعدادا لبطولة أفريقيا وأولمبياد باريس.

ومن المقرر أن يصل باستور القاهرة بعد غد الثلاثاء فى زيارة سريعة للقاهرة لمتابعة كل الأمور التنسيقية الخاصة بالفراعنة.

وكان الإسباني باستور، المدير الفنى لمنتخب اليد، قد أكد أن خطته خلال المرحلة المقبلة بدأت باختيار 40 لاعبا، تم تقسيمهم إلى فريقين لتجهيز جميع العناصر، مشيرا إلى أنه لديه أحلام على صعيد بطولة العالم والأولمبياد.

وقال باستور، خلال المؤتمر الصحفى لتقديمه لوسائل الإعلام، إنه على تواصل مع مدربى الأهلى والزمالك نظرا لأن الثنائى من إسبانيا، مؤكدا أن عناصر الشباب والناشئين يسيرون على خطة لدعم منتخب الكبار، لافتا إلى أن المنتخب الأول يمتلك مجموعة مهمة من اللاعبين المحترفين يصل عددهم 10، ومن المحتمل زيادة العدد المرحلة المقبلة.