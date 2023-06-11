شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يصل ملعب محمد الخامس لمواجهة الوداد فى إياب نهائي أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت حافلة فريق الكرة بالنادي الأهلي، منذ قليل، ملعب محمد الخامس فى الدار البيضاء استعدادا لمواجهة الوداد فى إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا، فى المباراة المقرر لها العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

وفور وصول الفريق ملعب المباراة، قام الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر بمُعاينة أرض الملعب لخوض اللقاء المرتقب.

وفاز الأهلي في لقاء الذهاب بالقاهرة الأسبوع الماضي بهدفين مقابل هدف.

وأسند الاتحاد الأفريقي لكرة القدم مباراة الليلة للإثيوبي باملاك تيسيما حكماً للساحة، ويعاونه كل من الكاميروني إلفيس جوي نيجيجوي، والكيني جليبريت شيرويت مساعدين، والجابوني بير أتشو حكم رابع، بجانب بيتر واويرو كاماكو حكا لتقنية الفيديو، ويساعده كل من الموريتاني دحان بيده والزامبية ديانا شيكوتيشا.

واحتفظ النادي الأهلي بلقب أكثر الفرق فى النسخة الحالية من دوري أبطال أفريقيا حفاظاً على نظافة شباكه، برصيد 7 "كلين شيت"، متساوياً مع الوداد المغربي صاحب نفس الرصيد من الشباك النظيفة، ولا تزال الفرصة قائمة أمام الأهلي للانفراد بذلك اللقب في مباراة اليوم.

كتيبة كولر لا تعرف الهزيمة في الأدوار الإقصائية

يعتبر النادي الأهلي أكثر فرق النسخة الحالية من دوري أبطال أفريقيا تحقيقاً للانتصارات برصيد 7 انتصارات، وليس هذا وحسب بل لم يخسر النادي الأهلي أي مباراة فى الأدوار الإقصائية خلال 5 مواجهات، وجاءت نتائج الفريق الأحمر كالتالي:

ـ ربع النهائي

الفوز على الرجاء المغربي 2/0

التعادل مع الرجاء المغربي 0/0

ـ نصف النهائي

الفوز على الترجي 3/0

الفوز على الترجي 1/0

ـ النهائي

الفوز على الوداد 2/1