7 لاعبين ينتظرون التتويج الأول بدورى أبطال أفريقيا مع الأهلى

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القاهرة - سامية سيد - ينتظر 7 لاعبين في النادى الأهلى، التتويج الأول لهم مع النادى بلقب دورى أبطال أفريقيا عندما يلتقى المارد الأحمر مع الوداد المغربى في العاشرة مساء اليوم الأحد، على استاد مركب محمد الخامس في المغرب، بإياب الدور النهائي لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

ونجح الأهلى في تحقيق الفوز بهدفين مقابل هدف أمام الوداد في مباراة الذهاب التي أقيمت الأحد الماضى على استاد القاهرة الدولى، عن طريق بيرسى تاو وكهربا.

التتويج الأول

وهناك 7 لاعبين ينتظرون أن يتوجوا باللقب الأفريقي الأول مع النادى الأهلى، وهم: الجزائرى أحمد القندوسى والتونسى محمد الضاوى كريستو، وخالد عبد الفتاح ومروان عطية وبرونو سافيو وشادي حسين، بجانب الجنوب أفريقى بيرسى تاو الذى يمتلك لقبا لدورى أبطال أفريقيا مع صن داونز ويحلم باللقب الأول مع الأهلى، ليكون الثانى له تاريخيا.

جاءت قائمة الأهلي استعدادا للواداد كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - علي لطفي - مصطفى شوبير

الدفاع: محمد هاني - خالد عبد الفتاح - رامي ربيعة - محمود متولي - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - - علي معلول

الوسط: حمدي فتحي - عمرو السولية - مروان عطية - أليو ديانج - أحمد قندوسي - حسين الشحات - بيرسي تاو - محمد مجدي أفشة - أحمد عبد القادر - طاهر محمد طاهر - أحمد نبيل كوكا - محمد الضاوي كريستو

الهجوم: محمد شريف - محمود كهربا.

تاريخيًا، شهدت بطولة دوري أبطال أفريقيا على 17 نهائي عربي خالص بما فيهم الصدام المرتقب بين الأهلي والوداد المغربي في النهائي العربي رقم 17 بالبطولة القارية.

خاضت الأندية المصرية 10 نهائيات عربية خالصة عبر تاريخ مشاركاتها بالبطولة الأفريقية، بخلاف نهائي القرن الذي جمع بين فريقين مصريين الأهلي والزمالك عام 2020 وحسمه المارد الأحمر.

خلال مشاركة الأندية المصرية في النهائيات العربية، بالبطولة الأفريقية حقق الأهلي 5 ألقاب، وحصد الزمالك لقبًا وحيدًا، فيما خسر المصريون 4 نهائيات فقط، بخلاف نهائي القرن بين القطبين.