تردد القناة الناقلة لمباراة الأهلي والوداد في نهائي إفريقيا اليوم

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

يستضيف الوداد المغربي، نظيره الأهلي، في العاشرة مساء اليوم الأحد ، على ملعب "مركب محمد الخامس"، في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وحقق الأهلي، فوزا على الوداد المغربي، بهدفين لهدف، مساء الأحد الماضي، في مباراة الذهاب بالقاهرة.

ويحتاج الأهلي للفوز أو التعادل بأي نتيجة مع الوداد في مباراة الإياب على ملعب "مركب محمد الخامس" لحسم تتويجه بلقب بطولة دوري أبطال إفريقيا بشكل رسمي.

وفي حال خسارة الأهلي 2-1 أمام الوداد في الإياب، ستصل المباراة للأشواط الإضافية وركلات الترجيح لتحديد بطل النسخة الحالية من البطولة الأفريقية، أما خسارة المارد الأحمر 1-0 أو بفارق أكثر من هدف في مباراة الإياب يمنح بطل المغرب اللقب.

تشكيل الأهلي المتوقع

يتوقع أن يكون تشكيل الأهلي لمواجهة الوداد المغربي في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا 2022/2023، كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - علي معلول.

خط الوسط: أليو ديانج - مروان عطية - حمدي فتحي - بيرسي تاو - حسين الشحات.

خط الهجوم: محمود عبد المنعم كهربا.

تشكيل الوداد المتوقع:

ويأتي تشكيل الوداد المتوقع لمباراة الأهلي في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا 2022/2023، كالتالي:

حراسة المرمى: يوسف مطيع.

خط الدفاع: أيوب عملود - أمين فرحان - آرسين زولا - يحيى عطية الله.

خط الوسط: يحيى جبران - رضا الجعدي - جلال داودي - أيمن الحسوني - زهير المترجي.

خط الهجوم: سامبو جونيور.

تردد القناة الناقلة:

وتنقل قناة be in sports4 المباراة، عبر التردد:

تردد القناة: 11054.

استقطاب: أفقي.

معدل ترميز: 27500.

معامل التصحيح: 2/3.

ويتولى رؤوف خليف مسؤولية التعليق على أحداث مباراة الأهلي والوداد المغربي، في نهائي دوري أبطال إفريقيا.