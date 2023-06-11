شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر لكرة الصالات يفوز على فلسطين 5 / 1 فى كأس العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

حقق منتخب مصر لكرة الصالات، بقيادة جهاد عرفة المدير الفنى، فوزا كبيرا على نظيره منتخب فلسطين بنتيجة 5-1، فى ختام دور المجموعات بكأس العرب ورفع رصيده إلى النقطة 7 متصدرا المجموعة الثالثة.

أحرز أهداف منتخب مصر كل من: عبد الرحمن محمد (هدفين)، وعلاء عيسى دونجا، مصطفى عيد و محمود فتحى.

وحصل عبد الرحمن محمد على جائزة أفضل لاعب في المباراة.

وتضم قائمة منتخب مصر 15 لاعباً، هم: جمال عبد الناصر وأحمد فكرى صالح ومحمود شوبير وطارق حسن ومحمد طلعت ومصطفى عيد وعلاء محمود محمد وعبد الرحمن عيد وعبد الرحمن سيد وخالد عبد الله محمد ومحمد عبد الحميد ومحمد سعيد لبيب وخالد وليد محمد وعلى رمضان ومحمود فتحى.

يرأس البعثة محمد أبو الوفا عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المشرف على كرة الصالات، ويضم الجهاز الفنى المعاون سامح صالح مدرباً عاماً، ياسر عبد الخالق مدرب حراس المرمى، الدكتور محمد أكمل رئيس الجهاز الطبى، عباس حسانين المدلك، محمد منجى المدير الإدارى وأحمد حسن مدير المهات.