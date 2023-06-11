شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الأهلي أمام الوداد فى نهائي أفريقيا.. عودة الشناوي وكهربا فى الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، تشكيل الفريق لمباراة الوداد المقرر لها العاشرة مساء اليوم، الأحد، بتوقيت القاهرة، فى "إياب" نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويضم تشكيل الأهلي كلاً من: محمد الشناوي، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، محمد هاني، على معلول، أليو ديانج، حمدي فتحي، مروان عطية، حسين الشحات، بيرسي تاو، ومحمود عبد المنعم كهربا.

وبذلك يعود الشناوي للدفاع عن عرين الأهلي بعدما غاب عن مباريات الفريق الماضية للأصابة.

وأسند الاتحاد الأفريقي لكرة القدم مباراة الليلة للإثيوبي باملاك تيسيما حكماً للساحة، ويعاونه كل من الكاميروني إلفيس جوي نيجيجوي، والكيني جليبريت شيرويت مساعدين، والجابوني بير أتشو حكم رابع، بجانب بيتر واويرو كاماكو حكا لتقنية الفيديو، ويساعده كل من الموريتاني دحان بيده والزامبية ديانا شيكوتيشا.

وفاز الأهلي في لقاء الذهاب بالقاهرة الأسبوع الماضي بهدفين لهدف.

واحتفظ النادي الأهلي بلقب أكثر الفرق فى النسخة الحالية من دوري أبطال أفريقيا حفاظاً على نظافة شباكه، برصيد 7 "كلين شيت"، متساوياً مع الوداد المغربي صاحب نفس الرصيد من الشباك النظيفة، ولا تزال الفرصة قائمة أمام الأهلي للانفراد بذلك اللقب في مباراة اليوم.

كتيبة كولر لا تعرف الهزيمة في الأدوار الإقصائية

يعتبر النادي الأهلي أكثر فرق النسخة الحالية من دوري أبطال أفريقيا تحقيقاً للانتصارات برصيد 7 انتصارات، وليس هذا وحسب بل لم يخسر النادي الأهلي أي مباراة فى الأدوار الإقصائية خلال 5 مواجهات، وجاءت نتائج الفريق الأحمر كالتالي:

ـ ربع النهائي

الفوز على الرجاء المغربي 2/0

التعادل مع الرجاء المغربي 0/0

ـ نصف النهائي

الفوز على الترجي 3/0

الفوز على الترجي 1/0

ـ النهائي

الفوز على الوداد 2/1