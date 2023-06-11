شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يسعى لكسر عقدة الوداد المغربى فى نهائيات دورى أبطال أفريقيا الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الاهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر أصعب مبارياته هذا الموسم، حينما يحل ضيفاً على الوداد المغربى فى إياب نهائى دوري أبطال أفريقيا على مركب محمد الخامس بالدار البيضاء لاسيما أن المارد الأحمر تنتظره 90 دقيقة أخرى فاصلة فى مشوار التتويج بالنجمة الحادية عشرة فى تاريخه، فى ظل رغبته فى تخطي بطل المغرب واستعادة اللقب الذى حصل عليه بطل المغرب النسخة الماضية.

وسبق والتقى الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال أفريقيا خلال 4 مرات، حقق الأهلى فوزاً وحيداً على الوداد فى اللقاء الأربعة، بينما فاز الوداد مرتين مقابل تعادل وحيد.

ففي نهائي نسخة 2017، فرض الوداد التعادل على الأهلي 1-1 فى ذهاب نهائي البطولة بالقاهرة، وانتصر الوداد إياباً فى المغرب بهدف دون رد، ليحقق لقب البطولة للمرة الثانية في تاريخه.

نهائي النسخة الماضية، شهد تفوق الوداد على الأهلي في نهائي من مباراة واحدة أقيمت في المغرب، وذلك بنتيجة 2-0.

الفوز بنهائي 2022، جعل الوداد يحقق لقب دوري أبطال أفريقيا، وذلك للمرة الثالثة في تاريخه ، وفى النسخة الحالية حقق الاهلى الفوز ذهاباً بهدفين مقابل هدف قبل لقاء الليلة.