شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على دكة بدلاء الأهلي في إياب نهائي أفريقيا.. استبعاد شوبير وكريستو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجلس على مقاعد بدلاء الأهلي في مباراته ضد الوداد المغربي مساء اليوم الأحد في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا، كل من: علي لطفي وخالد عبد الفتاح ورامي ربيعة وأحمد عبد القادر ومحمد شريف وعمرو السولية وأفشة وأحمد قندوسي وطاهر محمد طاهر.

أعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تشكيل الفريق لمواجهة الوداد المغربي التي تجمع الفريقين في العاشرة مساء اليوم في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وشهدت القائمة استبعاد كل من: مصطفى شوبير وأحمد نبيل كوكا ومحمد الضاوي كريستو ومحمد أشرف.

وجاء تشكيل الفريق على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وعلي معلول.

خط الوسط: حمدي فتحي وأليو ديانج ومروان عطية وحسين الشحات وبيرسي تاو.

خط الهجوم: محمود كهربا.

وكان الأهلي قد فاز في مباراة الذهاب بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم على استاد القاهرة الأحد الماضي.