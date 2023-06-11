شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأولمبي يواجه الكونغو 20 يونيو وديًا بالمغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتفق الجهاز الإداري للمنتخب الأولمبي مع نظيره فى منتخب الكونغولي على إقامة مباراة ودية على هامش استعدادات الفراعنة لبطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة بالمغرب.

وتقرر للمباراة أن تقام بالمغرب يوم 20 يونيو، لتعويض ودية منتخب غينيا بعد اعتذار الأخير عن مواجهة الفراعنة، ليتضمن بذلك المعسكر الإعدادي للمنتخب مباراتين وديتين أمام الكونغو وغانا.

يستضيف إستاد الإسكندرية المباراة الودية لمنتخب مصر الأولمبي بقيادة ميكالي، مع غانا المقرر لها يوم 15 يونيو الجاري ضمن برنامج الاعداد لبطولة أمم أفريقيا بالمغرب المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

وقضت لجنة الاستئناف بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بعودة منتخب الجابون الأولمبي للمشاركة فى بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عاما، المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

وتلقي الاتحاد المصري لكرة القدم إخطارا رسميا من الكاف بالقرار، وعودة الجابون للبطولة بعد قرار استبعادها.

وكانت لجنة الانضباط بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم قررت في وقت سابق، استبعاد منتخب الجابون من مجموعة مصر في البطولة.

بذلك أصبح الموقف النهائي فى مجموعة مصر تواجد كل من: مصر ومالى والجابون والنيجر بينما تضم المجموعة الأولى: المغرب البلد المضيف وغانا والكونغو برازافيل وغينيا.

ويستهل الفراعنة أولى مبارياته يوم 25 يونيو أمام النيجر فى مدينة طنجة التي تستضيف منافسات مجموعة مصر.