شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الأحد 11 / 6 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 11 / 6 / 2023 العديد من الأخبار المهمة، على رأسها عودة محمد الشناوى حارس مرمى الأهلى لتشكيلة فريقه أمام الوداد المغربى، وفوز منتخب مصر للصالات على فلسطين 5 / 1 فى كأس العرب.

تشكيل الأهلي أمام الوداد فى نهائي أفريقيا.. عودة الشناوي وكهربا فى الهجوم

أعلن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، تشكيل الفريق لمباراة الوداد المقرر لها العاشرة مساء اليوم، الأحد، بتوقيت القاهرة، فى "إياب" نهائي دوري أبطال أفريقيا.

منتخب مصر لكرة الصالات يفوز على فلسطين 5 / 1 فى كأس العرب

حقق منتخب مصر لكرة الصالات، بقيادة جهاد عرفة المدير الفنى، فوزا كبيرا على نظيره منتخب فلسطين بنتيجة 5-1، فى ختام دور المجموعات بكأس العرب ورفع رصيده إلى النقطة 7 متصدرا المجموعة الثالثة.

المنتخب الأولمبى يقيد 3 لاعبين فى قائمة احتياطية قبل السفر للمغرب

قرر الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي، بقيادة روجيريو ميكالي، اختيار ثلاثة لاعبين كقائمة احتياطية للمنتخب، قبل السفر للمغرب للمشاركة فى أمم أفريقيا، وذلك قبل ارسال القائمة النهائية.

7 لاعبين ينتظرون التتويج الأول بدورى أبطال أفريقيا مع الأهلى

ينتظر 7 لاعبين في النادى الأهلى، التتويج الأول لهم مع النادى بلقب دورى أبطال أفريقيا عندما يلتقى المارد الأحمر مع الوداد المغربى في العاشرة مساء اليوم الأحد، على استاد مركب محمد الخامس في المغرب، بإياب الدور النهائي لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

تعرف على دكة بدلاء الأهلي في إياب نهائي أفريقيا.. استبعاد شوبير وكريستو

يجلس على مقاعد بدلاء الأهلي في مباراته ضد الوداد المغربي مساء اليوم الأحد في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا، كل من: علي لطفي وخالد عبد الفتاح ورامي ربيعة وأحمد عبد القادر ومحمد شريف وعمرو السولية وأفشة وأحمد قندوسي وطاهر محمد طاهر.

عصام الحضري يطير لمعسكر منتخب سوريا استعدادا لمواجهة فيتنام

توجه عصام الحضري، حارس ومدرب حراس مرمى منتخب مصر السابق، ومدرب حرس منتخب سوريا حاليا، للانضمام لمعسكر المنتخب السوري فى التوقف الدولي.

عبد الله شلبى: الأهلي يشارك فى البطولة العربية للسلة فى حالة واحدة

أكد عبد الله شلبي، الأمين العام للاتحاد العربي لكرة السلة، أن الاتحاد المصري لكرة السلة قرر مشاركة الاتحاد السكندرى فى البطولة العربية للأندية المقبلة، المقرر إقامتها فى نادى قطر القطرى.

5 أهلاوية سجلوا فى نهائى دورى أبطال أفريقيا قبل مواجهة الوداد الليلة

يواجه النادى الأهلى فى العاشرة مساء اليوم، الأحد، فريق الوداد المغربى باستاد مركب محمد الخامس في المغرب، في إياب نهائي دورى أبطال أفريقيا لكرة القدم.

بعثة الاسكواش تتوجه إلى الهند للمشاركة فى كأس العالم

توجهت البعثة المصرية للاسكواش إلى الهند، اليوم الأحد، استعداداً للمشاركة في بطولة العالم، وضم محمد القيعي، المدير الفني لمنتخب ناشئي الاسكواش،