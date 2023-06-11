شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يكتفى بتغريم تراورى ماليا ويرفض تجديد إعارته من بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة نادى إنبى، برئاسة أيمن الشريعى، الاكتفاء بتغريم البوركينى إيريك تراورى ماليا، بسبب ما بدر منه من عدم التزام خلال الفترة الماضية، بعد تغيبه عن تدريبات الفريق بدون الحصول على إذن.

كما قرر نادى إنبى رفض تجديد إعارة إيريك تراروى من نادى بيراميدز والاكتفاء بالفترة التي قضاها داخل الفريق بعد التنسيق مع الجهاز الفني بقيادة تامر مصطفى.

وغاب إيريك تراورى عن مران الفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى الذى أقيم عصر اليوم الأحد على ملاعب النادى لمروره بوعكة صحية.

واستأنف فريق إنبى تدريباته الجماعية اليوم الأحد بعد الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبين عقب مباراة فيوتشر في الجولة الـ31 وانتهت بخسارة إنبى بهدف نظيف.

وفاز فريق فيوتشر على إنبى بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت على استاد السلام بالقاهرة، ضمن منافسات الأسبوع الواحد والثلاثين من الدوري، ليرتفع رصيد فيوتشر للنقطة 57 في المركز الثالث للدوري، بينما يتوقف رصيد إنبي عند النقطة 39 في المركز التاسع، وأحرز هدف فيوتشر أحمد عاطف في الدقيقة 45 من عمر المباراة.