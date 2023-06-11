شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عيد يغيب عن مران إنبى بإذن من الجهاز الفنى بسبب مرض والدته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غاب أحمد عيد، ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى، عن مران الفريق الذى أُقيم عصر اليوم الأحد على ملاعب النادى بسبب مرض والدته.

وحصل أحمد عيد على إذن من الجهاز الفني للفريق بقيادة تامر مصطفى، بالغياب عن المران الجماعى، وسمح له الجهاز الفني وتطمئن على والدته.

واستأنف فريق إنبى تدريباته الجماعية اليوم الأحد بعد الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبين عقب مباراة فيوتشر في الجولة الـ31 وانتهت بخسارة الفريق بهدف نظيف.

فى سياق مختلف يتمسك مسئولو نادى إنبى بقوام الفريق، بعد تألق أكثر من لاعب خلال الفترة الماضية، وتواجدهم على رادار الأندية الكبيرة في الدورى المصري، وعلى رأسهم التونسي رفيق كابو واللاعبين الشباب محمد حمدى الظهير الأيسر وأحمد نادر حواش.

وأكد تامر مصطفى، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى، حاجته لكل عنصر بصفوف الفريق البترولى، من أجل استمرار التواجد على المراكز المتقدمة في جدول الدورى الممتاز الموسم المقبل، في ظل صعوبة المنافسة.

ويضع مسئولو نادى إنبى الحفاظ على قوام الفريق على رأس أولوياتهم في الفترة المقبلة حتى لا يتعرضوا لظروف صعبة، مثلما حدث في الموسم الماضى ونجاة الفريق البترولى من الهبوط إلى دورى القسم الثانى بصعوبة.