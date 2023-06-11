شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مباراة الأهلي والوداد المغربى فى نهائي دورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت منذ قليل مباراة الأهلي والوداد فى إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، والتى يُديرها الحكم الإثيوبي باملاك تسيميا ويعاونه كل من: الكاميروني إلفيس جوي نيجيجوي، والكيني جليبريت شيرويت مساعدين، والجابوني بير أتشو حكم رابع، بجانب بيتر واويرو كاماكو حكا لتقنية الفيديو، ويساعده كل من الموريتاني دحان بيده والزامبية ديانا شيكوتيشا.

ويضم تشكيل الأهلي لمباراة الوداد كلاً من: محمد الشناوي - محمد هاني وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وعلي معلول - حمدي فتحي وأليو ديانج ومروان عطية وحسين الشحات وبيرسي تاو و محمود كهربا.

ويجلس على مقاعد بدلاء الأهلي كل من: علي لطفي وخالد عبد الفتاح ورامي ربيعة وأحمد عبد القادر ومحمد شريف وعمرو السولية وافشة وأحمد قندوسي وطاهر محمد طاهر.

فيما يضم تشكيل الوداد كلاً من: يوسف المطيع - أيوب العملود - أمين فرحان - أرسين زولا - يحيى عطية الله -جلال داودي - يحيى جبران - أيمن الحسوني- محمد أوناجم - بولي جونيور سامبو - سيف الدين بوهرة

وكان الأهلي قد فاز في مباراة الذهاب بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم على استاد القاهرة الأحد الماضي.