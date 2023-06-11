ميار شريف تتوج ببطولة ماكاراسكا المفتوحة للتنس فى كرواتيا

القاهرة - سامية سيد - توجت ميار شريف، لاعبة المنتخب الوطني للتمس، بلقب بطولة ماكاراسكا المفتوحة للتنس في كرواتيا، بعد فوزها في المباراة النهائية، بعد لقاء ماراثوني امتد لأكثر من 3 ساعات، على الإيطالية جاسمين باوليني المصنفة الـ52 عالميا بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، وتبلغ مجموع جوائزها 115 ألف دولار.

وصعدت ميار شريف، المصنفة رقم 54 على العالم، إلى نهائي البطولة بعد الفوز على الفرنسية ديان باري 2-0.

كانت لاعبة المنتخب المصري قد تأهلت إلى نصف النهائي، عقب فوزها على الصينية يوي يوان بمجموعتين للاشيء، بواقع "6-3، 7-6"، في مباراة استمرت 77 دقيقة.

استهلت شريف مشوارها في البطولة بالفوز على السلوفينية تمارا زيدانسيك، المصنفة رقم 112 على العالم بنفس النتيجة، قبل أن تفوز على البيلاروسية كريستينا دميتروك بمجموعتين نظيفتين في ثمن النهائي.