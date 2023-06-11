شكرا لقرائتكم خبر عن 30 دقيقة.. الوداد يواصل الضغط على الأهلي بعد التقدم بهدف في إياب نهائي أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرت 30 دقيقة من مباراة الأهلي والوداد فى إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء وأصبحت النتيجة تقدم الوداد بهدف نظيف.

ويُدير المباراة الحكم الإثيوبي باملاك تسيميا ويعاونه كل من: الكاميروني إلفيس جوي نيجيجوي، والكيني جليبريت شيرويت مساعدين، والجابوني بير أتشو حكم رابع، بجانب بيتر واويرو كاماكو حكا لتقنية الفيديو، ويساعده كل من الموريتاني دحان بيده والزامبية ديانا شيكوتيشا.

جاءت بداية المباراة حماسية من جانب الفريقين ولم يستغرق "جس النبض" وقتاً طويلاً، وهاجم الفريقان مُبكراً وإن كان الفريق المغربي الأكثر استحواذاً على اللقاء.

الضغط المغربي أسفر عن هدف للوداد سجله محمد أوناجم في الدقيقة 27 من ضربة رأسية أساء محمد الشناوي التصرف معها، وتواصل الهجوم من جانب الوداد وسط تراجع من الأهلي.

ويضم تشكيل الأهلي لمباراة الوداد كلاً من: محمد الشناوي - محمد هاني وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وعلي معلول - حمدي فتحي وأليو ديانج ومروان عطية وحسين الشحات وبيرسي تاو و محمود كهربا.

ويجلس على مقاعد بدلاء الأهلي كل من: علي لطفي وخالد عبد الفتاح ورامي ربيعة وأحمد عبد القادر ومحمد شريف وعمرو السولية وافشة وأحمد قندوسي وطاهر محمد طاهر.

فيما يضم تشكيل الوداد كلاً من: يوسف المطيع - أيوب العملود - أمين فرحان - أرسين زولا - يحيى عطية الله -جلال داودي - يحيى جبران - أيمن الحسوني- محمد أوناجم - بولي جونيور سامبو - سيف الدين بوهرة

وكان الأهلي قد فاز في مباراة الذهاب بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم على استاد القاهرة الأحد الماضي.