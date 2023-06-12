شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الأحد 11/ 6/ 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 11 / 6 / 2023 العديد من الأخبار المهمة، على رأسها تقدم الوداد المغربى على الأهلى فى الشوط الأول بهدف دون مقابل، فى إياب الدور النهائى لدورى أبطال أفريقيا، وزيارة وزير الشباب والرياضة للمران الأخير للمنتخب الوطنى قبل السفر غدا للمغرب استعدادا لمواجهة غينيا فى الجولة الخامسة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكاس الامم الأفريقية .

الوداد يتقدم على الأهلي بهدف نظيف فى الشوط الأول بإياب نهائي أفريقيا

انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي والوداد فى إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، بتقدم الوداد بهدف نظيف.وزير الرياضة يشهد المران الأخير للمنتخب الوطنى قبل السفر إلى المغرب

حضر الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، المران الأخير للمنتخب الوطني على استاد القاهرة الدولي، قبل السفر إلى المغرب لمواجهة غينيا في الجولة الخامسة من تصفيات أمم أفريقيا المؤهلة لكوت ديفوار 2023.

منتخب مصر لكرة الصالات يفوز على فلسطين 5 / 1 فى كأس العرب

حقق منتخب مصر لكرة الصالات، بقيادة جهاد عرفة المدير الفنى، فوزا كبيرا على نظيره منتخب فلسطين بنتيجة 5-1، فى ختام دور المجموعات بكأس العرب ورفع رصيده إلى النقطة 7 متصدرا المجموعة الثالثة.ميار شريف تتوج ببطولة ماكاراسكا المفتوحة للتنس فى كرواتيا

توجت ميار شريف، لاعبة المنتخب الوطني للتمس، بلقب بطولة ماكاراسكا المفتوحة للتنس في كرواتيا، بعد فوزها في المباراة النهائية، بعد لقاء ماراثوني امتد لأكثر من 3 ساعات، على الإيطالية جاسمين باوليني المصنفة الـ52 عالميا بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، وتبلغ مجموع جوائزها 115 ألف دولار.

المنتخب الأولمبى يقيد 3 لاعبين فى قائمة احتياطية قبل السفر للمغرب

قرر الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي، بقيادة روجيريو ميكالي، اختيار ثلاثة لاعبين كقائمة احتياطية للمنتخب، قبل السفر للمغرب للمشاركة فى أمم أفريقيا، وذلك قبل ارسال القائمة النهائية.

7 لاعبين ينتظرون التتويج الأول بدورى أبطال أفريقيا مع الأهلى

ينتظر 7 لاعبين في النادى الأهلى، التتويج الأول لهم مع النادى بلقب دورى أبطال أفريقيا عندما يلتقى المارد الأحمر مع الوداد المغربى في العاشرة مساء اليوم الأحد، على استاد مركب محمد الخامس في المغرب، بإياب الدور النهائي لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

عصام الحضري يطير لمعسكر منتخب سوريا استعدادا لمواجهة فيتنام

توجه عصام الحضري، حارس ومدرب حراس مرمى منتخب مصر السابق، ومدرب حرس منتخب سوريا حاليا، للانضمام لمعسكر المنتخب السوري فى التوقف الدولي.

انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي والوداد فى إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، بتقدم الوداد بهدف نظيف.