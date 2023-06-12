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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الزمالك اليوم الأحد 11-6-2023 العديد من الأحداث المهمة، يأتى على رأسها وعد الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، محمد عواد حارس مرمى الفريق بفرصة المشاركة فى مواجهة فاركو.

أوسوريو يعد محمد عواد بالمشاركة أمام فاركو فى كأس مصر

وعد الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، محمد عواد حارس مرمى الفريق بفرصة المشاركة فى مواجهة فاركو فى المباراة المقرر لها الجمعة 23 يونيو باستاد القاهرة، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس مصر.

أنقذ معسكر إعداد النصر السعودي، المقرر إقامته فى اليابان خلال الفترة من 21 إلى 29 يوليو، استعدادًا للموسم الجديد، مصير صفقات نادي الزمالك المقرر إبرامها فى الميركاتو الصيفي المقبل، وذلك بعد اقتراب مشاركتهم مع القلعة البيضاء فى البطولة العربية.

منح الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، مجموعة من التعليمات الفنية لمحمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الأبيض على هامش التدريبات الجماعية للأبيض اليوم الأحد.

تواجد محمود حمدي "الونش" مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية للأبيض اليوم الأحد، التي أقيمت على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

عقد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين على هامش التدريبات الجماعية للأبيض اليوم الأحد التي أقيمت على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة.

كشف ماجد هانى، لاعب فريق الشباب بنادى الزمالك، عن مساندة النادى له عندما تعرض للإصابة وهو في سن الخامسة عشرة عاما. وقال ماجد هانى فى تصريحات لقناة الزمالك، إنه تعرض لإصابة قوية كانت كفيلة باحتمالية اعتزال الكرة من الأساس، لولا وقوف نادى الزمالك بجواره فى هذه الأزمة.

استقر مسئولو نادى الزمالك على تعديل موعد السفر إلى السعودية للمشاركة فى البطولة العربية، وذلك بعدما قرر الاتحاد العربى لكرة القدم تأجيل انطلاق البطولة لموعد سيتم تحديده لاحقًا، بسبب خوض فريق النصر السعودي معسكر إعداد خارجى باليابان خلال الفترة من 21 إلى 29 يوليو، استعدادًا للموسم الجديد.

سادت حالة من الارتياح لدى الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، بعد العلم بأنه سيتم تأجيل انطلاق البطولة العربية، وهو الأمر الذى سيمنح الفريق فرصة للحصول على راحة بعد انتهاء بطولة الدورى الممتاز، والتى لم تحدد بشكل رسمي حتى الآن، كما أنها ستكون فرصة كافية لإتمام الفريق صفقاته الجديدة وقيدها فى صفوف الفريق مع فتح باب القيد بانتهاء الموسم الجارى، وهو ما سيجعل الزمالك ليس فى حاجة لتطبيق استثناءات على قيده قبل البطولة العربية.

حرص الكولومبي كارلوس أوسوريو، المدير الفني للزمالك، على منح دروس خصوصية لمهاجمى الفريق في كيفية إنهاء الهجمات واستغلال الفرص، كما حرص على منحهم تعليمات خاصة بالتمركز داخل منطقة الجزاء، واستخدام الرأس فى الكرات العرضية، وكيفية التعامل معها بإتقان، وذلك قبل مواجهة فاركو المقرر لها التاسعة والنصف مساء الجمعة 23 يونيو باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات دور الستة عشر لبطولة كأس مصر.