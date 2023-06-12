شكرا لقرائتكم خبر عن توقف مباراة الأهلي والوداد بسبب إشعال الشماريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت مباراة الأهلي ضد الوداد المغربي توقف المباراة في الدقيقة 68 بسبب إشعال الشماريخ من قبل جمهور الفريق المغربي في المباراة والتي تجمعهما مساء اليوم الأحد في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي: محمد الشناوي في حراسة المرمى، محمد هاني وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وعلي معلول في خط الدفاع، حمدي فتحي وأليو ديانج ومروان عطية وحسين الشحات وبيرسي تاو في خط الوسط، محمود كهربا في خط الهجوم.

وتواجد على مقاعد البدلاء كلا من : علي لطفي وخالد عبد الفتاح ورامي ربيعة وأحمد عبد القادر ومحمد شريف وعمرو السولية وافشة وأحمد قندوسي وطاهر محمد طاهر.

فيما يضم تشكيل الوداد ، كلاً من : يوسف المطيع - أيوب العملود - أمين فرحان - أرسين زولا - يحيى عطية الله -جلال داودي - يحيى جبران - أيمن الحسوني- محمد أوناجم - بولي جونيور سامبو - سيف الدين بوهرة.

وكان الأهلي قد فاز في مباراة الذهاب بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم على استاد القاهرة الأحد الماضي.