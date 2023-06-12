شكرا لقرائتكم خبر عن بناء على طلب زوران.. "زنجا" مدربا لحراس مرمى الاتحاد السكندري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وافق مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندري بناء على طلب من المدير الفني الصربي زوران ميلونوفيتش، على تولى محمد جابر "زنجا" تدريب حراسة المرمى للفريق الأول خلفا لمدرب حراس المرمى المغربى محمد رشيد المكاوى الذي رحل عن الفريق لظروف خاصة.

وكانت هناك اتجاهات تشير إلى تولي مجدي بهلول تدريب حراسة المرمى، ولكن طلب زوران أن يكون معه مدرب حراس المرمى زنجا، نظرا لأنه عمل معه في بدايه تواجده فيه عندما تأخر حضور مدرب حراس المرمى المغربي، ويعلم عنه الكثير، وبناء على طلب المدير الفني تمت الموافقة، وسيبدأ تولي عمله رسميا عقب الانتهاء فترة الراحة التي منحها زوران للفريق.