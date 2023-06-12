شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي ضد الوداد .. ربيعة بديل تاو في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى الأهلي خامس تغييراته بنزول رامي ربيعة بدلا من بيرسي تاو في الدقيقة 86 من عمر مباراة الوداد المغربي والتي تجمعهما مساء اليوم الأحد في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي: محمد الشناوي في حراسة المرمى، محمد هاني وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وعلي معلول في خط الدفاع، حمدي فتحي وأليو ديانج ومروان عطية وحسين الشحات وبيرسي تاو في خط الوسط، محمود كهربا في خط الهجوم.

وتواجد على مقاعد البدلاء كلا من : علي لطفي وخالد عبد الفتاح ورامي ربيعة وأحمد عبد القادر ومحمد شريف وعمرو السولية وافشة وأحمد قندوسي وطاهر محمد طاهر.

فيما يضم تشكيل الوداد ، كلاً من : يوسف المطيع - أيوب العملود - أمين فرحان - أرسين زولا - يحيى عطية الله -جلال داودي - يحيى جبران - أيمن الحسوني- محمد أوناجم - بولي جونيور سامبو - سيف الدين بوهرة.

وكان الأهلي قد فاز في مباراة الذهاب بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم على استاد القاهرة الأحد الماضي.