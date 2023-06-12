الوداد يتقدم على الأهلي بهدف يحيي عطية الله (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر - سجل يحيي عطية الله الهدف الأول للوداد المغربي، في شباك الأهلي، في المباراة التي تجمعهما حاليا بملعب محمد الخامس، في إياب دوري أبطال إفريقيا.

وأرسل أوناجم عرضية من الجانب الأيمن من تنفيذ خطأ حولها يحيي عطية الله برأسية إلي داخل مرمي الشناوي ليعلن تقدم الفريق المغربي.

وفاز الأهلي على الوداد في مباراة الذهاب التي أقيمت في استاد القاهرة، بهدفين مقابل هدف.

وسجل هدفي الأهلي بيرسي تاو ومحمود كهربا بينما أحرز هدف الوداد سيف الدين بوهرة.

تشكيل الأهلي أمام الوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وعلي معلول.

خط الوسط: حمدي فتحي وأليو ديانج ومروان عطية وحسين الشحات وبيرسي تاو.

خط الهجوم: محمود كهربا.

تشكيل الوداد أمام الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا:

حراسة المرمى: يوسف المطيع.



خط الدفاع: يحيى عطية الله، أمين أبوالفتح، أرسين زولا، أيوب العملود.

خط الوسط: يحيى جبران، أيمن الحسوني، جلال الداودي.

خط الهجوم: سيف الدين بوهرة، بولي جونيور سامبو، محمد أوناجم.