الأهلي المصري بطلا لدوري أبطال إفريقيا للمرة 11 في تاريخه

حصد الأهلي المصري لقب دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، الأحد، عقب تعادله مع مضيفه الوداد الرياضي المغربي بهدفٍ لمثله في إياب الدور النهائي على ملعب "محمد الخامس" بالدار البيضاء.



دخل الوداد، بطل النسخة الماضية، المباراة وعينه على تحقيق الفوز لتعويض خسارته ذهابا الأسبوع الماضي بهدفين لواحد في استاد "القاهرة الدولي"، واستطاع بتحفيز كبير من جماهيره أن يفرض سيطرته على مجريات اللعب مستغلا أيضا تراجع الأهلي واكتفائه بالأدوار الدفاعية.



أسلوب الأهلي في غلق المساحات جعل الوداد يجد صعوبة كبيرة في صناعة الفرص المباشرة على مرمى محمد الشناوي الذي تصدى في الدقيقة 9 لركلة حرة نفذها يحيى عطية الله دون عناء.



ومن مخالفة أخرى احتسبها حكم اللقاء للوداد في الدقيقة 27، تمكن عطية الله من هز الشباك بعدما أرسل كرة عرضية باغتت الشناوي واستقرت في الجهة اليمنى للمرمى الأهلي.



ورغم حاجته للتسجيل لم يُظهر الأهلي أي ردة فعل حقيقية في ما تبقى من زمن الشوط الأول، ليبدأ المدرب مارسيل كولر في إجراء تغييراته التي حسنت كثيرا أداء الفريق خلال الشوط الثاني بنزول أحمد عبد القادر وأفشة والسولية ومحمد شريف.



وعرفت الدقيقة 78 نجاح الأهلي في إدراك التعادل من ركلة زاوية نفذها التونسي علي معلول مرفوعة إلى القائم القريب ليستقبلها محمد عبد المنعم برأسية جميلة سكنت الزاوية البعيدة عن متناول يوسف مطيع.



الأجواء اشتعلت حماسا بعد تعادل الكفتين غير أن الأهلي ظل محافظا على توازنه وسار بالمباراة حتى نهايتها بالنتيجة التي تضمن تفوقه ومنحه اللقب الـ 11 له في البطولة الإفريقية التي توج بها من قبل 10 مرات، أعوام 1982، 1987، 2001، 2005، 2006، 2008، 2012، 2013، 2020، 2021.



(الاناضول)