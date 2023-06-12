شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد المنعم: اللقب الحادى عشر خير تعويض عن "صدمة" النسخة الماضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدى محمد عبد المنعم، مدافع الأهلي، سعادته بتتويج لقب دوري أبطال أفريقيا، مُشيراً إلى أن الفوز باللقب جاء تعويضاً له عما حدث في النسخة الماضية التي خسرها الأهلي لصالح الوداد.

وأكد عبد المنعم أن الأهلي استحق اللقب، بعدما قدم مجهوداً قوياً طوال البطولة، وشدد على أن الجمهور له دور مؤثر في هذا التتويج.

وتابع مدافع الأهلي، في تصريحات تلفزيونية عقب اللقاء: اللقب هذا الموسم هام وله طعم خاص لأننا حصدناه من معقل الوداد الذي فاز علينا في الموسم الماضي.

وحصد فريق الكرة بالنادي الأهلي بطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة الحادية عشرة فى تاريخه بعدما تعادل مع الوداد بهدف لمثله خلال المباراة التى جمعتهما مساء الأحد فى إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

تقدم يحيى عطية الله في الدقيقة 27، وتعادل محمد عبد المنعم للأهلي في الدقيقة 78، وكان الأهلي قد فاز في لقاء الذهاب بهدفين لهدف.

ونجح نسر الأهلي في التحليق عالياً في سماء أفريقيا وتوّج باللقب للمرة الـ11 في تاريخه، وأدار المباراة الحكم الإثيوبي باملاك تسيميا وعاونه كل من: الكاميروني إلفيس جوي نيجيجوي، والكيني جليبريت شيرويت مساعدين، والجابوني بير أتشو حكم رابع، بجانب بيتر واويرو كاماكو حكا لتقنية الفيديو، ويساعده كل من الموريتاني دحان بيده والزامبية ديانا شيكوتيشا.