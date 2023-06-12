شكرا لقرائتكم خبر عن والدة محمد عبد المنعم: توقعت تسجيله هدفا بالرأس فى نهائى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت والدة محمد عبد المنعم، نجم الأهلى، إنها توقعت تسجيل ابنها هدفا بالرأس، ليساهم في فوز فريقه بلقب بطولة أفريقيا رقم 11، وقالت والدة عبد المنعم فى تصريح لبرنامج جمهور الثالثة الذى يذاع عبر شاشة قناة أون تايم سبورتس أن ابنها طلب منها الدعاء قبل اللقاء من أجل العودة مرفوع الرأس.

وحصد فريق الكرة بالنادي الأهلي بطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة الحادية عشرة فى تاريخه، بعدما تعادل مع الوداد بهدف لمثله خلال المباراة التى جمعتهما مساء الأحد فى إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

تقدم يحيى عطية الله في الدقيقة 27، وتعادل محمد عبد المنعم للأهلي في الدقيقة 78، وكان الأهلي قد فاز في لقاء الذهاب بهدفين لهدف.

ونجح نسر الأهلي في التحليق عالياً في سماء أفريقيا وتوّج باللقب للمرة الـ11 في تاريخه.

وأدار المباراة الحكم الإثيوبي باملاك تسيميا وعاونه كل من: الكاميروني إلفيس جوي نيجيجوي، والكيني جليبريت شيرويت مساعدين، والجابوني بير أتشو حكم رابع، بجانب بيتر واويرو كاماكو حكا لتقنية الفيديو، ويساعده كل من الموريتاني دحان بيده والزامبية ديانا شيكوتيشا.