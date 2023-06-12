شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا وبيرسي تاو يتصدران قائمة هدافي الأهلي في مشوار الفوز بالنجمة الـ11 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحرز الأهلي 27 هدفًا، سجلها 9 لاعبين في مشوار الفوز بدوري أبطال أفريقيا للمرة الحادية عشرة.

تصدر قائمة هدافي الأهلي محمود كهربا برصيد 6 أهداف، يليه بيرسي تاو برصيد 5 أهداف، ثم حسين الشحات ومحمد عبد المنعم برصيد 4 أهداف لكل منهما، ويليهما حمدي فتحي برصيد 3 أهداف، وأحرز محمد شريف هدفين، وأخيرًا أحرز كل من أحمد عبد القادر وأحمد قندوسي ورأفت خليل هدفًا واحدًا.

وحصد فريق الكرة بالنادي الأهلي بطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة الحادية عشرة فى تاريخه بعدما تعادل مع الوداد بهدف لمثله خلال المباراة التى جمعتهما مساء الأحد فى إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

تقدم يحيى عطية الله في الدقيقة 27، وتعادل محمد عبد المنعم للأهلي في الدقيقة 78، وكان الأهلي قد فاز في لقاء الذهاب بهدفين لهدف.

ونجح نسر الأهلي في التحليق عالياً في سماء أفريقيا وتوّج باللقب للمرة الـ11 في تاريخه.