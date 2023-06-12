شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الأولمبية تهنئ الأهلي بالفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية، برئاسة المهندس هشام حطب، بالتهنئة للنادي الأهلي وجماهيره ومجلس الإدارة، بعد تحقيق الفريق الأول لكرة القدم لقب دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على فريق الوداد المغربي في المباراة النهائية.

ويعرب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية عن خالص التهاني للاعبي فريق النادي الأهلي والجهاز الفني على هذا المستوى المميز والفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الحادية عشرة في مسيرة الفريق.

ويؤكد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية، برئاسة المهندس هشام حطب، أن الرياضة المصرية تحقق في الفترة الحالية العديد من النجاحات والإنجازات الرياضية بفضل دعم ورعاية الدولة المصرية وفخامة رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي منح الرياضة والرياضيين اهتماما كبيرا غير مسبوق كانت نتيجته تحقيق العديد من النجاحات والانتصارات ورفع راية مصر عالية في جميع المحافل الرياضية.