شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بلال: الأداء الرجولى سر تتويج الأهلى بلقب بطل دورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح أحمد بلال، مهاجم فريق الأهلى ومنتخب مصر الأسبق، بأن لاعبى الفريق يستحقون التتويج ببطولة دورى أبطال أفريقيا، عقب الأداء الرجولى الذى ظهروا به أثناء مواجهات البطولة.

وقال أحمد بلال، خلال تصريحات تلفزيونية لقناة الأهلى، إنه كانت هناك حرب من قبل مسئولي الاتحاد الأفريقى لكرة القدم لعدم فوز الأهلى باللقب.

وحصد فريق الكرة بالنادي الأهلي بطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة الحادية عشرة فى تاريخه، بعدما تعادل مع الوداد بهدف لمثله خلال المباراة التى جمعتهما مساء الأحد فى إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

تقدم يحيى عطية الله في الدقيقة 27، وتعادل محمد عبد المنعم للأهلي في الدقيقة 78، وكان الأهلي قد فاز في لقاء الذهاب بهدفين لهدف.

ونجح نسر الأهلي في التحليق عالياً في سماء أفريقيا وتوّج باللقب للمرة الـ11 في تاريخه.