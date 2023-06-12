شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يواصل تدريباته باستاد القاهرة استعدادا لمباراتى غينيا وجنوب السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

واصل منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا تدريباته باستاد القاهرة استعدادا لمباراتي غينيا يوم 14 يونيو الجاري والمقرر إقامتها بمراكش بالمغرب، في إطار مباريات الجولة الخامسة للتصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2024 بكوت ديفوار، ثم ودية جنوب السودان يوم 18 بالقاهرة.

وشهد المران مشاركة 25 لاعبًا، هم: محمد صلاح، محمود تريزيجيه، مصطفى محمد، علي جبر، أحمد سيد زيزو، عمر مرموش، محمد أبو جبل، محمد صبحى، مصطفى فتحى، أحمد ياسر ريان، هشام صلاح، أحمد رمضان بيكهام، محمود مرعى، محمد حمدى، أحمد أبو الفتوح، مهند لاشين، غنام محمد، محمود حماده ومحمد رضا بوبو، بالإضافة إلى 6 لاعبين مواليد 2003، وهم: مصطفى مخلوف وخالد عوض وأحمد نادر حواش ومحمد حمدي وإياد عسقلاني وعمر فايد.

كما شهد مران منتخب مصر حضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء حلمي مشهور عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، والكابتن حازم إمام عضو المجلس والمشرف على المنتخب، ودكتور دينا الرفاعي عضو المجلس.