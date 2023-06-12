أحمد حسن: "لا جديد يذكر ولا قديم يعاد" الأهلي بطل دوري أبطال أفريقيا

القاهرة - سامية سيد - علق أحمد حسن، قائد منتخب مصر سابقا، على تتويج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى ببطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد تعادله 1 / 1 أمام الوداد فى المباراة التى أقيمت بينهما باستاد مركب محمد الخامس بالدار البيضاء فى إياب نهائى دوري أبطال أفريقيا.

وكتب الصقر عبر حسابه الشخصي: "لا جديد يذكر ولا قديم يعاد هو الأهلي يا سادة بطل بطولة دوري أبطال الأهلي "أفريقيا" سابقًا للمرة 11 مبروك لكل من هو أهلاوي بالإنجاز الجديد المعتاد للنادي وللكرة المصرية".

حصد فريق الكرة بالنادي الأهلي بطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة الحادية عشرة فى تاريخه بعدما تعادل مع الوداد بهدف لمثله خلال المباراة التى جمعتهما مساء الأحد فى إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

تقدم يحيى عطية الله في الدقيقة 27، وتعادل محمد عبد المنعم للأهلي في الدقيقة 78، وكان الأهلي قد فاز في لقاء الذهاب بهدفين لهدف.

ونجح نسر الأهلي في التحليق عالياً في سماء أفريقيا وتوّج باللقب للمرة الـ11 في تاريخه.

وأدار المباراة الحكم الإثيوبي باملاك تسيميا وعاونه كل من: الكاميروني إلفيس جوي نيجيجوي، والكيني جليبريت شيرويت مساعدين، والجابوني بير أتشو حكم رابع، بجانب بيتر واويرو كاماكو حكا لتقنية الفيديو، ويساعده كل من الموريتاني دحان بيده والزامبية ديانا شيكوتيشا.