شكرا لقرائتكم خبر عن طاهر أبو زيد: فوز الأهلي بدوري أبطال أفريقيا هو "العدل".. وتغييرات كولر رائعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قال طاهر أبو زيد، وزير الرياضة الأسبق، إن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يستحق التتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم على حساب الوداد المغربي.

وقال طاهر أبو زيد، فى تصريحات تليفزيونية: "النادي الأهلي استحق التتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم على حساب الوداد البيضاوي المغربي".

وأضاف: "لاعبو النادي الأهلي كان يستحقوا التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا، وقدموا مباراة كبيرة أمام الوداد المغربي، ولم يذهب اللاعبون لأي عصبية فى الملعب.

وتابع: "تغييرات مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي كانت رائعة وساعدت الفريق فى تحقيق اللقب".

يذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي حقق الفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم على حساب الوداد البيضاوي المغربي.