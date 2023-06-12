شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشناوي يهدي شوبير ميدالية النجمة الأفريقية الـ11 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص محمد الشناوي، قائد الأهلي، على منح مصطفى شوبير، زميله في الفريق الأحمر، ميداليته الخاصة بالتتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا، عقب الفوز على الوداد المغربي بنتيجة 3 / 2 في مجموع مباراتي الدور النهائي للبطولة الأفريقية.

الأهلي أكثر ناد تتويجا ببطولة دوري أبطال أفريقيا هو النادي الأهلي برصيد 11 لقبا كانت في أعوام (1982، 1987، 2001، 2005، 2006، 2008، 2012، 2013، 2020، 2021، 2023).

وحصد فريق الكرة بالنادي الأهلي بطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة الحادية عشرة فى تاريخه، بعدما تعادل مع الوداد بهدف لمثله خلال المباراة التى جمعتهما مساء الأحد فى إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

وتقدم يحيى عطية الله في الدقيقة 27، وتعادل محمد عبد المنعم للأهلي في الدقيقة 78، وكان الأهلي قد فاز في لقاء الذهاب بهدفين لهدف.

ونجح نسر الأهلي في التحليق عالياً في سماء أفريقيا وتوّج باللقب للمرة الـ11 في تاريخه.