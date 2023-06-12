شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشناوى: الأهلى "عقدة" كل الأندية الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح محمد الشناوى، حارس مرمى الأهلى، بأن زملاءه فى الفريق الأحمر تعاهدوا على حصد اللقب منذ أول مباراة والحمد لله تحقق، حيث تمكنا من الحصول على البطولة الـ11 من قلب ملعب الوداد المغربى عقب الظلم الذى تعرضنا له الموسم الماضى.

وقال محمد الشناوى، خلال تصريحات تلفزيونية: "لاعبو فريق الأهلى رجاله والتصريحات من قبل مسئولي الوداد قبل اللقاء كانت دافع قوى لحصد اللقب وكنا نعمل على الفوز بالمباراة وتسجيل هدف فى اللقاء".

وأضاف محمد الشناوى: "الأهلى عقدة الأندية الأفريقية كلها ولا يوجد لدينا فريق عقدة لينا، حيث وصلنا إلى المشاركة فى كأس العالم للأندية 4 مرات والخامسة قادمة".

وحصد فريق الكرة بالنادي الأهلي بطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة الحادية عشرة فى تاريخه بعدما تعادل مع الوداد بهدف لمثله خلال المباراة التى جمعتهما مساء الأحد فى إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

تقدم يحيى عطية الله في الدقيقة 27، وتعادل محمد عبد المنعم للأهلي في الدقيقة 78، وكان الأهلي قد فاز في لقاء الذهاب بهدفين لهدف.

ونجح نسر الأهلي في التحليق عالياً في سماء أفريقيا وتوّج باللقب للمرة الـ11 في تاريخه.