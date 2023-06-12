شكرا لقرائتكم خبر عن أفشة: الأهلى كبير يعلم كيفية النهوض بعد السقوط.. والتجاهل ردى على الانتقادات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر محمد مجدى أفشة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، عن سعادته بعد تتويج المارد الأحمر بلقب دورى أبطال أفريقيا، على حساب الوداد المغربى.

ووجه أفشة، في تصريحات تلفزيونية، الشكر لجمهور الأهلى الذى عكف على مساندة الفريق طوال الفترة الماضية، مؤكداً أن الأحمر دائماً كبير ويعلم كيفية النهوض عند السقوط.

وأوضح أفشة أنه تعرض للهجوم طوال الفترة الماضية، لكنه لديه ثقة كبيرة في نفسه ويركز فقط في التدريبات والالتزام بقرارات الجهاز الفني للظهور في أفضل شكل.

وأكد أفشة أنه يلعب فقط من أجل الأهلى وجماهيره، موضحاً أن شخصيته مبنية على الالتزام، ولا يركز فيما يقال عنه خارج المستطيل الأخضر.

وحصد فريق الكرة بالنادي الأهلي بطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة الحادية عشرة فى تاريخه، بعدما تعادل مع الوداد بهدف لمثله خلال المباراة التى جمعتهما مساء الأحد فى إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.