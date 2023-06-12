شكرا لقرائتكم خبر عن نسر الأهلي يصطاد الوداد ويُحلّق فى سماء أفريقيا بالنجمة الـ11 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد فريق الكرة بالنادي الأهلي بطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة الحادية عشرة فى تاريخه بعدما تعادل مع الوداد بهدف لمثله خلال المباراة التى جمعتهما مساء الأحد فى إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

تقدم يحيى عطية الله في الدقيقة 27 ، وتعادل محمد عبد المنعم للأهلي في الدقيقة 78 ،وكان الأهلي قد فاز في لقاء الذهاب بهدفين لهدف.

ونجح نسر الأهلي في التحليق عالياً في سماء أفريقيا وتوّج باللقب للمرة الـ11 في تاريخه.

وأدار المباراة الحكم الإثيوبي باملاك تسيميا وعاونه كل من: الكاميروني إلفيس جوي نيجيجوي، والكيني جليبريت شيرويت مساعدين، والجابوني بير أتشو حكم رابع، بجانب بيتر واويرو كاماكو حكا لتقنية الفيديو، ويساعده كل من الموريتاني دحان بيده والزامبية ديانا شيكوتيشا.

جاءت بداية المباراة حماسية من جانب الفريقين ولم يستغرق "جس النبض" وقتاً طويلاً ، وهاجم الفريقين مُبكراً وأن كان الفريق المغربي الأكثر أستحواذاً على اللقاء.

الضغط المغربي أسفر عن هدف للوداد سجله يحيى عطية الله في الدقيقة 27 من ضربة حرة مباشرة أساء محمد الشناوي التصرف معها، وتواصل الهجوم من جانب الوداد وسط تراجع من الأهلي.

لم يتحسن أداء الأهلي في المباراة وواصل اللعب العشوائي دون تماسك الأمر الذي سمح للوداد لأن يفرض سيطرته على اللقاء تماماً، ونال محمود عبد المنعم كهربا بطاقة صفراء.

حاول الأهلي العودة للمباراة لكن دون جدوى وينال حسين الشحات بطاقة صفراء بعدما قام بـ"شد" الحكم من قميصه ، وأهدر كهربا فرصة تسجيل هدف التعادل للأهلي.

ونال بوهرة لاعب الوداد بطاقة صفراء لإهدار الوقت وينتهي الشوط الأول بتقدم الوداد بهدف نظيف.

ويضم تشكيل الأهلي لمباراة الوداد كلاً من: محمد الشناوي - محمد هاني وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وعلي معلول - حمدي فتحي وأليو ديانج ومروان عطية وحسين الشحات وبيرسي تاو و محمود كهربا.

ويجلس على مقاعد بدلاء الأهلي كل من: علي لطفي وخالد عبد الفتاح ورامي ربيعة وأحمد عبد القادر ومحمد شريف وعمرو السولية وافشة وأحمد قندوسي وطاهر محمد طاهر.

فيما يضم تشكيل الوداد كلاً من: يوسف المطيع - أيوب العملود - أمين فرحان - أرسين زولا - يحيى عطية الله -جلال داودي - يحيى جبران - أيمن الحسوني- محمد أوناجم - بولي جونيور سامبو - سيف الدين بوهرة