شكرا لقرائتكم خبر عن رامى ربيعة: اقتنصنا بطولة غالية من قلب المغرب.. وأشكر جمهور الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رامى ربيعة، لاعب النادى الأهلى، أن التتويج باللقب الحادى عشر من قلب المغرب سيظل فى قلوبنا، خاصة أن الظروف كانت صعبة، ولنا مواقف سيئة هنا من العام الماضى.

وقال رامى ربيعة، فى لقاء مع قناة الأهلى: "البطولة غلاوتها أنها فى المغرب، والسر إننا لينا مواقف مش كويسة هنا فى ملعب مركب محمد الخامس".

وأضاف: "بأشكر كل الجهاز الفنى واللاعبين والجماهير اللى سافرت ورانا إلى المغرب وساندوا طوال المباراة".

وكشف ربيعة أن كولر طلب منهم مواصلة المحاولات، وقال: "إننا قادرون على التسجيل فى أى وقت وهو ما حدث وكنا واثقين من التتويج باللقب".

حصد فريق الكرة بالنادي الأهلي بطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة الحادية عشرة فى تاريخه، بعدما تعادل مع الوداد بهدف لمثله خلال المباراة التى جمعتهما مساء الأحد فى إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

تقدم يحيى عطية الله في الدقيقة 27، وتعادل محمد عبد المنعم للأهلي في الدقيقة 78، وكان الأهلي قد فاز في لقاء الذهاب بهدفين لهدف.

ونجح نسر الأهلي في التحليق عالياً في سماء أفريقيا وتوّج باللقب للمرة الـ11 في تاريخه.

وأدار المباراة الحكم الإثيوبي باملاك تسيميا وعاونه كل من: الكاميروني إلفيس جوي نيجيجوي، والكيني جليبريت شيرويت مساعدين، والجابوني بير أتشو حكم رابع، بجانب بيتر واويرو كاماكو حكا لتقنية الفيديو، ويساعده كل من الموريتاني دحان بيده والزامبية ديانا شيكوتيشا.