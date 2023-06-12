الأهلي يوسع فارق عدد مرات التتويج بأفريقيا إلى 6 ألقاب

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القاهرة - سامية سيد - نجح فريق الأهلي في توسيع فارق عدد مرات التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا إلى 6 ألقاب، عقب تتويجه باللقب رقم 11 في تاريخه بعد الفوز على الوداد المغربي بنتيجة 3 / 2 في مجموع مباراتي الدور النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وحقق الأهلي اللقب رقم 11 في تاريخه في النسخة الحالية 2023 بعد الفوز على الوداد المغربي، ويوسع الفارق مع أقرب منافسيه الزمالك "5 ألقاب"، مازيمبي "5 ألقاب".

الأهلي أكثر ناد تتويجا ببطولة دوري أبطال أفريقيا هو النادي الأهلي برصيد 11 لقبا كانت في أعوام (1982، 1987، 2001، 2005، 2006، 2008، 2012، 2013، 2020، 2021، 2023).

وحصد فريق الكرة بالنادي الأهلي بطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة الحادية عشرة فى تاريخه بعدما تعادل مع الوداد بهدف لمثله خلال المباراة التى جمعتهما مساء الأحد فى إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

تقدم يحيى عطية الله في الدقيقة 27، وتعادل محمد عبد المنعم للأهلي في الدقيقة 78، وكان الأهلي قد فاز في لقاء الذهاب بهدفين لهدف.

ونجح نسر الأهلي في التحليق عالياً في سماء أفريقيا وتوّج باللقب للمرة الـ11 في تاريخه.