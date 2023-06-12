شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد احتفال لاعبي الأهلي ورقصة كولر في غرفة الملابس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل لاعبو النادي الأهلي وجهازه الفني بقيادة السويسري كولر، داخل غرفة الملابس، بعد التتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا، على حساب الوداد المغربي، بعد التعادل الإيجابي بهدف لكل منهما في مباراة الإياب للمباراة النهائية للبطولة.

وحصد فريق الكرة بالنادي الأهلي بطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة الحادية عشرة فى تاريخه، بعدما تعادل مع الوداد بهدف لمثله خلال المباراة التى جمعتهما مساء الأحد فى إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

تقدم يحيى عطية الله في الدقيقة 27، وتعادل محمد عبد المنعم للأهلي في الدقيقة 78، وكان الأهلي قد فاز في لقاء الذهاب بهدفين لهدف.

ونجح نسر الأهلي في التحليق عالياً في سماء أفريقيا وتوّج باللقب للمرة الـ11 في تاريخه.