شكرا لقرائتكم خبر عن على معلول: عشت أسبوعا صعبا بعد "خطأ الذهاب".. وصنعت هدف البطولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر التونسى على معلول، نجم النادى الأهلى، عن سعادته بعد التتويج باللقب الحادى عشر فى تاريخ الأهلى بعد التعادل مع الوداد المغربى 1/1، ليتوج باللقب بمجموع المباراتين 3/ 1.

وقال على معلول، فى لقاء مع قناة الأهلى: "عشت أسبوعا صعبا بعدما أخطأت فى الهدف الذى استقبلناه أمام الوداد، ولكن أشكر كل اللاعبين الذين ساندونى للتعويض فى المباراة الثانية".

وأضاف على معلول: "الحمد لله حققنا البطولة بهدف من صناعتى، وقدرت أعوض الخطأ وأفرح الجمهور ونرجع باللقب الـ11 وإن شاء الله نرجع مصر لحسم بطولة الدورى مبكرا".

حصد فريق الكرة بالنادي الأهلي بطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة الحادية عشرة فى تاريخه بعدما تعادل مع الوداد بهدف لمثله خلال المباراة التى جمعتهما مساء الأحد فى إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

تقدم يحيى عطية الله في الدقيقة 27، وتعادل محمد عبد المنعم للأهلي في الدقيقة 78، وكان الأهلي قد فاز في لقاء الذهاب بهدفين لهدف.

ونجح نسر الأهلي في التحليق عالياً في سماء أفريقيا وتوّج باللقب للمرة الـ11 في تاريخه.

وأدار المباراة الحكم الإثيوبي باملاك تسيميا وعاونه كل من: الكاميروني إلفيس جوي نيجيجوي، والكيني جليبريت شيرويت مساعدين، والجابوني بير أتشو حكم رابع، بجانب بيتر واويرو كاماكو حكا لتقنية الفيديو، ويساعده كل من الموريتاني دحان بيده والزامبية ديانا شيكوتيشا.