شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يستأنف تدريباته اليوم بعد راحة 3 أيام استعداداً للبنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف فريق طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى تدريباته اليوم، الاثنين، باستاد جهاز الرياضة، بعدما حصل اللاعبون على راحة 3 أيام عقب الفوز على الإسماعيلى بالدوري.

واستقر الجهاز الفني لنادى طلائع الجيش، بقيادة عبد الحميد بسيونى، على الدفع بلاعبيه البدلاء فى وديتى منتخب ليبيا وحرس الحدود، المقرر لهما الأربعاء والخميس القادمين، ضمن خطة رفع الكفاءة الفنية والبدنية للاعبين في فترة الاجندة الدولية. ومن المقرر أن يواجه الطلائع منتخب ليبيا ودياً فى السادسة مساء الأربعاء المقبل باستاد جهاز الرياضة، ثم يلاقى حرس الحدود فى السادسة مساء الخميس المقبل.